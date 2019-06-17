СМИ: В ходе обследования в тюрьме у Мурси не выявили проблем со здоровьем

По предварительным данным, причиной смерти политика стала острая сердечная недостаточность. Точная причина смерти пока не известна.

За несколько недель до смерти бывший президент Египта Мухаммед Мурси проходил обследование в тюрьме, однако никаких проблем со здоровьем медики не выявили. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Перед смертью Мурси также общался с родственниками, но ни на что им не жаловался.

По предварительным данным, причиной смерти политика стала острая сердечная недостаточность. Точная причина смерти пока не известна. Власти сообщили о создании судебно-медицинской комиссии, которой предстоит ответить на этот вопрос.

Ряд специалистов также занимаются просмотром всех записей с камер видеонаблюдения из зала суда и опрашивают очевидцев смерти политика.

К настоящему моменту стало известно, что Мурси выступал с речью в суде, внезапно его состояние ухудшилось и он потерял сознание, сидя на скамье подсудимых. В больницу его доставили уже мёртвым.

Напомним, экс-глава Египта скончался 17 июня в зале суда.