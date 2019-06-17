У фронтмена группы Megadeth Дэйва Мастейна обнаружили рак горла

Несмотря на то что группе придётся отказаться от большей части выступлений, запланированных на этот год, работа над альбомом Megadeth будет продолжена.

Лидер группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что врачи обнаружили у него рак горла. Заявление музыканта было опубликовано на сайте группы.

— С этим (диагнозом. — Прим. Лайфа) придётся считаться, но я привык бороться с трудностями. Я работаю со своими врачами, и мы уже составили план лечения, который, по их мнению, гарантирует успешный исход с вероятностью в 90%. Лечение уже началось, — сообщил Мастейн.

Он также добавил, что группе придётся отказаться от большей части выступлений, запланированных на этот год, однако отказываться от работы над альбомом и от своего фестиваля Megacruise Megadeth не планирует.