Бастрыкин поручил проверить информацию о проблемах с лекарствами для льготников

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Фото © Следственный комитет Российской Федерации

Процессуальные проверки будут организованы в Ярославской и Новгородской областях, а также Краснодарском крае.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить информацию ряда СМИ о нехватке лекарственных препаратов для льготных категорий населения. Об этом сообщила журналистам представитель СКР Светлана Петренко.

При наличии оснований по фактам, выявленным контролирующим органом, грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами, следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения, — заявила Петренко, текст сообщения которой опубликован на сайте СКР.

Процессуальные проверки будут организованы в Ярославской и Новгородской областях, а также в Краснодарском крае. Поводом для них стали сообщения СМИ о ряде подобных случаев в регионах страны.

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