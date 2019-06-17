Бастрыкин поручил проверить информацию о проблемах с лекарствами для льготников

Процессуальные проверки будут организованы в Ярославской и Новгородской областях, а также Краснодарском крае.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК проверить информацию ряда СМИ о нехватке лекарственных препаратов для льготных категорий населения. Об этом сообщила журналистам представитель СКР Светлана Петренко.

— При наличии оснований по фактам, выявленным контролирующим органом, грубых нарушений прав на обеспечение жизненно важными лекарствами, следственными органами будут приняты соответствующие процессуальные решения, — заявила Петренко, текст сообщения которой опубликован на сайте СКР.

Процессуальные проверки будут организованы в Ярославской и Новгородской областях, а также в Краснодарском крае. Поводом для них стали сообщения СМИ о ряде подобных случаев в регионах страны.