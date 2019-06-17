Бразилия ожидает участия Путина на саммите стран БРИКС в ноябре

Бразилия ожидает участия президента России Владимира Путина в саммите стран БРИКС, который пройдёт в этом году в латиноамериканской стране. Об этом РИА "Новости" рассказал Товар да Силва Нунес.

Дипломат отметил, что присутствие российского лидера уже подтверждено. Он также подчеркнул, что отношения двух стран становятся всё более тесными, а при поддержке партнёров БРИКС стороны могут стать "ещё более сильными и более тесно связанными партнёрами".

Посол напомнил, что основными темами предстоящего саммита станут наука, технологии и инновации.