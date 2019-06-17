Зеленский заявил, что Украина не готова к диалогу с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Киев не готов вести переговоры с Донбассом.

— Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь, — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер сообщил, что для возобновления переговоров в "нормандском формате" необходим ряд конкретных шагов, а его французский коллега отметил, что для встречи лидеров "четвёрки" уже пришло время.