Вскрытие показало, что найденную в Испании 13-летнюю россиянку убили

Результаты аутопсии тела тринадцатилетней россиянки, обнаруженной мёртвой в квартире испанского города Матаро, указывают на насильственную смерть. Об этом сообщает газета La Vanguardia со ссылкой на источники.

Издание приводит слова "юридических источников", из которых следует, что на шее подростка обнаружены раны, нанесённые холодным оружием, в связи с чем речь идёт об убийстве. По данным газеты, изначально следствие также склонялось к самоубийству.

Ранее Лайф сообщал, что в Каталонии было найдено тело 13-летней россиянки с перерезанным горлом. По данным полиции, она жила вместе с мамой и 15-летним братом.