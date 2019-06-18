Саакашвили рассказал, что коррупция убивает украинских солдат

Он также подчеркнул, что ежегодно из Незалежной безвозвратно уезжают миллионы молодых людей.

Коррупция на Украине убивает огромное количество солдат, не меньшее, нежели "враг". Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразил экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Он отметил, что ежегодно из Незалежной безвозвратно уезжают миллионы молодых людей. При этом покидают они страну, где "крадут у военных".

— Где не просто крадут у военных, а из-за этих краж смерти людей. Не только враг убивает солдат. Коррупция на Украине убивает не меньше солдат. Это грустная история, — заявил Саакашвили.

Он также призвал всех причастных к этому, в том числе и бывшего лидера страны Петра Порошенко, отправить за решётку.