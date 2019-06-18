В Раде осудили позицию Зеленского по Донбассу

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Фото © Facebook / Володимир Зеленський

Неготовность президента Владимира Зеленского к проведению переговоров с Донбассом препятствует разрешению существующего конфликта. Таково мнение депутата партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестора Шуфрича.

Парламентарий признался, что его беспокоит тот факт, что Киев "отдаляет мир" в Донбассе и вынуждает его партию "принуждать новую власть" к правильным действиям.

Когда Зеленский говорит, что "мы не ведём переговоры с сепаратистами", я задаю вопрос: а в Минске мы с кем ведём переговоры?... Мы с ними уже говорим почти пять лет, с сентября 2014 года, — возмутился Шуфрич в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Зеленский заявил, что Незалежная не готова вести прямой диалог с ЛНР и ДНР.

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