СМИ: Неизвестные открыли огонь во время парада чемпиона НБА "Торонто"

ppl have been running from the back of the stage for some reason. hope everyone’s safe. #RaptorsParade pic.twitter.com/HRoeTZ4val — Gelek Besthairtsang (@GelekB) June 17, 2019

Неизвестные открыли стрельбу на чемпионском параде, на котором собралось около двух миллионов болельщиков клуба НБА "Торонто". Об инциденте сообщает портал TMZ.

ETF on scene on Bay Street. pic.twitter.com/JrICv15rpH — Antonella Artuso (@suntooz) June 17, 2019

Как уточняется, мероприятие было приурочено к победе команды в финальной серии НБА.

По данным местной полиции, в ходе стрельбы пострадало два человека, однако угрозы их жизни нет. Также есть информация о задержании двух подозреваемых и изъятии огнестрельного оружия.