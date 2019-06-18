СМИ: Неизвестные открыли огонь во время парада чемпиона НБА "Торонто"

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Неизвестные открыли стрельбу на чемпионском параде, на котором собралось около двух миллионов болельщиков клуба НБА "Торонто". Об инциденте сообщает портал TMZ.

Как уточняется, мероприятие было приурочено к победе команды в финальной серии НБА.

По данным местной полиции, в ходе стрельбы пострадало два человека, однако угрозы их жизни нет. Также есть информация о задержании двух подозреваемых и изъятии огнестрельного оружия.

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