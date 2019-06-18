СМИ: США могут отправить дополнительные войска на Ближний Восток

США готовятся отправить дополнительные войска на Ближний Восток из-за возрастающей угрозы со стороны Ирана. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Reuters.

Поводом для этого мог послужить инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе. Вашингтон уже возложил ответственность за него именно на Тегеран. При этом, сколько именно военных в какой район будет отправлено, не сообщается.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два танкера. Изначально была выдвинута версия о торпеде, но затем американские военные показали видео с беспилотника, как, предположительно, иранские моряки снимают с корпуса одного из танкеров не сработавшую мину.