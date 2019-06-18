СМИ: Минстрой решил изменить механизм переселения граждан из аварийного жилья

Ведомство предлагает законодательно очертить понятие "ветхое жильё" как такое, которое предполагает дальнейшую эксплуатацию после ремонта.

Минстрой готовит пакет поправок в проект переселения граждан из аварийного жилья. Ведомство призывает не исключать из программы капремонта жильё, которое не создаёт угрозы для жителей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники в Минстрое.

Проект поправок должен законодательно закрепить понятие "ветхое жильё", отделив его от "аварийного". Первое предполагает дальнейшую эксплуатацию при условиях, когда оно безопасно для людей.

— Разница между аварийным и ветхим жильём существенная. Первое создаёт угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создаёт, поэтому при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться, — объяснили в Минстрое.

В документе также предлагается государственная поддержка инвесторам и жителям расселяемых домов, желающим улучшить условия проживания.

По словам представителя вице-премьера Виталия Мутко, работу над поправками планируется завершить до конца текущего месяца и внести проект в Госдуму.