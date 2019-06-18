В Дагестане полиция задержала трёх вооружённых мужчин

Полиция дагестанского Дербента задержала трёх вооружённых мужчин, которых подозревают в хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан.

— Полицейскими при проведении оперативно-поисковых мероприятий ночью в городе Дербенте задержаны трое подозрительных мужчин. При проверке у подозреваемых обнаружены и изъяты оружие, сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, обрез охотничьего ружья и боеприпасы к ним, — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства обнаружен схрон оружия на окраине города. Там также хранились боеприпасы и взрывчатые вещества. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления.