СМИ: Экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа

Генеральная прокуратура уже выдала разрешение на захоронение бывшего главы государства.

Бывший президент страны Мухаммед Мурси скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение, ссылаясь на источники в медицинских кругах.

Согласно их информации, у бывшего главы государства была доброкачественная опухоль, в связи с чем ему регулярно оказывалась медицинская помощь.

Разрешение на захоронение экс-президента Генеральная прокуратура выдала в понедельник, пишет издание Al Youm As Sabia.

Сообщается, что документы на погребение оформлены после завершения судебно-медицинской экспертизы. Согласно исламским канонам, тело усопшего должно быть предано земле как можно быстрее, однако сделать это необходимо до захода солнца.

Напомним, экс-глава Египта скончался 17 июня в зале суда, в котором предстал главным обвиняемым по делу о шпионаже.