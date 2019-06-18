В результате землетрясения в Китае погибло 11 человек

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В результате землетрясения на юго-западе Китая погибло 11 человек, ещё 122 пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Поднебесной.

Само землетрясение магнитудой 5,9 произошло около 17:50 по московскому времени 17 июня на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу.

Эпицентр землетрясения находился в 19 километрах к юго-востоку от уезда Чаннин, а очаг залегал на глубине 10 километров.

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