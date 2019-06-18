Ретейлеры будут передавать нереализованные продукты на благотворительность

Член Совета по правам человека отмечает, что при этом необходимо обсудить детали, чтобы у продавцов не было проблем с Роспотребнадзором.

Ретейлеры дали согласие на передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные учреждения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена комиссии Совета по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) по экологическим правам Евгения Боброва.

Согласно его словам, продукты также можно передавать в поликлиники, больницы и хосписы, "не обязательно бесплатно раздавать", уточнил он.

— Здесь нужно уточнить некоторые санитарно-гигиенические правила, потому что сейчас такие продукты находятся как бы в зоне риска, и там нужно формулировки уточнить, чтобы у сети ретейлеров проблем не возникало. Где-то они это делают и к ним не придираются, где-то делают — и придираются. В целом системы никакой нет, — пояснил Бобров.

Вопрос касается уточнения формулировок передачи продуктов и оставшегося срока хранения, из-за которых у Роспотребнадзора могут быть вопросы к ретейлерам.

Член СПЧ отмечает, что в случае наладки системы передачи нереализованных продуктов не только сократятся расходы на содержание стариков, инвалидов, детей и т. д., но и будет меньше отходов, которые необходимо закапывать, сжигать или перерабатывать.