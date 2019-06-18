Зеленский выступил за расширение санкций против России

Именно этот инструмент лидер Незалежной считает единственным "средством давления на Москву".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Bild заявил, что санкции против России необходимо расширить.

— Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины, — заявил Зеленский.

Именно этот инструмент лидер Незалежной считает единственным "средством давления на Москву", которое необходимо усилить, если оно не приносит желаемого результата.

Зеленский также отметил, что в Киеве по-прежнему доверяют "минскому формату".

— Мы по-новому запустили его, чтобы вести переговоры о достижении перемирия и освобождении пленных. Но мы не можем ещё пять лет ждать, потому что каждый день гибнут украинцы, — добавил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что сделает всё для восстановления мира в стране, и выразил надежду, что в Москве услышат данный сигнал. Кроме того, он заявил, что Крым "принадлежит Украине" и скоро будет возвращён Незалежной.

Ранее Зеленский заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Донбассом.