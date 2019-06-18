Бутина преподаёт в американской тюрьме четыре дисциплины

Отец россиянки рассказывает, что просвещенческая деятельность — её инициатива, за которую она получает маленькое финансовое вознаграждение.

Отбывающая наказание в США россиянка Мария Бутина преподаёт заключённым в тюрьме четыре предмета. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отца осуждённой гражданки РФ Валерия Бутина.

— Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелёгкой жизненной ситуацией. Она ведёт аж четыре предмета для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок. Самое главное, что это не просто её инициатива, а всё официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы, — пояснил отец россиянки, добавив, что за эту деятельность предусмотрено маленькое финансовое вознаграждение.

Бутин рассказывает, что дочь преподаёт четыре дисциплины: математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение, кроме того последний предмет заключает в себе "уроки основ демократической системы США".

Напомним, что Мария Бутина была арестована в июле прошлого года по подозрению в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. 26 апреля этого года россиянку приговорили к восемнадцати месяцам тюрьмы. Учитывая время, которое она находилась в заключении во время следствия, а также уменьшение срока на 50 дней за год, ожидается, что Бутина выйдет на свободу в ноябре этого года.