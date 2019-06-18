В Минприроды назвали период выпуска косаток в естественную среду обитания

"Китовая тюрьма" выпустит в Охотское море косаток в летне-осенний сезон по рекомендациям учёных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минприроды РФ, которое ответило на запрос думского Комитета по экологии и охране окружающей среды.

— Рабочая группа по планам адаптации/реадаптации морских млекопитающих, созданная на базе ФГБНУ "ВНИРО" (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. — Прим. Лайфа), рекомендовала считать оптимальным местом выпуска морских млекопитающих Охотское море, период выпуска — летне-осенний сезон, — говорится в сообщении.

Напомним, что 90 белух и 11 косаток были доказательством незаконного отлова водных биоресурсов несколькими компаниями. С ноября 2018 года животные находились в бухте в Приморье. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.