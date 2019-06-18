Названы самые популярные профессии у абитуриентов 2019 года

Сферы медицины и IT-технологий оказались наиболее популярны у абитуриентов российских вузов и колледжей. Об этом говорится в исследовании Superjob, которое имеется в распоряжении РИА "Новости".

Из тех, кто собирается поступать в высшие учебные заведения, 17% респондентов ответили, что выбирают профессию, связанную с IT-сферой. Немногим меньше — 16% — с медициной. Популярны также профессии инженера, учителя и юриста.

Программисты или IT-специалисты оказались самыми популярными и среди тех, кто собирается обучаться в колледжах и техникумах. За такой вариант высказались 17% опрошенных. 16% намерены обучаться профессиям медбрата (медсестры) и фельдшера. Также в лидерах оказались повара, дизайнеры и бухгалтеры.