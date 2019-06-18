Исследование показало, жительницы каких городов РФ больше всего хотят замуж

Выводы о стремящихся сыграть свадьбу россиянках сделаны на основе спроса на соответствующую одежду.

Жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула стали лидерами по желанию выйти замуж среди россиянок. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сервис "Авито", проанализировавший спрос на свадебные платья.

Исследователи "Авито" оценили спрос на свадебные платья в течение пяти месяцев текущего года, сравнив его с январём — маем 2018 года.

В пятёрку городов, жительницы которых собираются выйти замуж, также вошли Ульяновск и Саратов. Антирейтинг данного исследования указывает на такие населённые пункты, как Пермь, Красноярск и Москва, помимо них интерес к свадебной одежде невысок у представительниц Челябинска и Екатеринбурга.

В общей сложности исследование показало повышение спроса на атрибут бракосочетания на 10,4%. Показатель вырос в 15 из 23 анализируемых городов. Так, например, в Тольятти за год спрос увеличился на 58,4%, в Ульяновске — на 55, 6%, в Ижевске — на 43,2%, в Самаре — на 36,8%, в Волгограде — на 32,4%.

В "Авито" также сравнили стоимость свадебных платьев: в среднем по стране они за год подорожали на 6,4% — до 9,6 тысячи рублей.

— Несмотря на самое значительное снижение цены (минус 24% за год), средняя стоимость свадебного платья в Иркутске остаётся самой высокой — 13,5 тысячи рублей. Аналогичная цена зафиксирована только в Москве, где, наоборот, эта праздничная одежда подорожала на 10,2%. Дешевле всего пойти под венец в Барнауле — платье обойдётся в среднем в 7,2 тысячи рублей, — заключают аналитики сервиса.