Трамп: Массовая депортация мигрантов из США начнётся на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп в "Твиттере" заявил, что массовая депортация нелегальных мигрантов с территории США начнётся на следующей неделе.

— На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнёт процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединённые Штаты, — заявил Трамп.

Он также отметил хорошую работу Мексики, которая полностью использует свои строгие миграционные законы. Вместе с этим Трамп заявил о готовности Гватемалы подписать трёхстороннее соглашение.

Напомним, в начале июня американский лидер заявил, что Вашингтон и Мехико достигли договорённости по вопросам миграции, согласно которой латиноамериканская страна должна снизить поток нелегальных мигрантов в США за 45 дней.