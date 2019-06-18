Опрос показал, сколько выпускников собирается поступать в вуз

Меньше половины россиян (47%) заявили о планах детей поступить в высшее учебное заведение, более четверти рассказали о решении продолжать обучение в колледже или училище. Данные исследования приводит РИА "Новости", ссылаясь на сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Исходя из данных исследования, дети только 1% граждан РФ планируют работать сразу после школы, 19% родителей не смогли определённо сказать о планах их детей, а 6% затруднились ответить.

Информация опроса в течение последних девяти лет говорит о том, что с 2010 года неуклонно растёт число родителей, чьи дети собираются получать среднее специальное образование после школы, — в 2010 году их было всего лишь 8%. Количество выпускников, собирающихся поступать в вуз, напротив, снижается — в том же году их было 80%.