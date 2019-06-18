Boeing не получила заказов в первый день авиасалона "Ле-Бурже"

Гендиректор компании отметил необходимость доказать безопасность полётов потенциальным покупателям.

Американская авиастроительная корпорация Boeing не получила ни единого заказа на свои самолёты в день открытия международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже-2019", проходящего раз в два года в одноимённом аэропорту к северо-востоку от французской столицы. Об этом сообщает CNBC.

Согласно информации телеканала, руководство корпорации ожидало снижения спроса в связи с двумя катастрофами, произошедшими с лайнерами Boeing 737 MAX. Однако ситуация оказалась "хуже, чем предполагалось".

Гендиректор Boeing Деннис Мюленбург в интервью каналу отметил, что сейчас перед компанией стоит цель убедить потенциальных клиентов, что организация делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность полётов и вернуть свои самолёты "обратно в небо".

Напомним, что 10 марта 2019 года потерпел крушение Boeing 737 MAX 8, в результате чего погибли все 157 человек, находившиеся на борту.

Ранее, в октябре 2018 года, разбился лайнер этой же модели компании Lion Air, что повлекло за собой гибель 189 человек.