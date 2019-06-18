Эксперты рассказали, где можно дёшево купить клубнику

Представители сервиса объявлений "Юла" и производителя онлайн-касс "Эвотор" узнали, где продаётся самая дешёвая и дорогая клубника, проанализировав стоимость ягоды на существующих точках торговли и в онлайне. О расценках сообщает РИА "Новости".

Эксперты "Юлы" отметили, что клиентам площадки килограмм клубники в среднем обходится в 270 рублей. В случае оптового приобретения при скидке 15% цена может опуститься до 230 рублей.

По данным специалистов, дешевле всего клубнику покупают в Сочи (130 рублей), также низкие цены зафиксированы в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге (170 рублей за килограмм).

Дороже ягода обходится жителям Тюмени (600 рублей), Иркутска (540 рублей) и Красноярска (530 рублей). Пятёрку замыкают столица (460 рублей) и Волгоград (340 рублей).

Эксперты "Эвотора" отметили, что среди традиционных торговых точек самыми дорогими являются Красноярск (652 рубля), Москва (364 рубля) и Новосибирск (309 рублей).

Дешевле всего сладкую ягоду можно приобрести в Воронеже (115 рублей), Краснодаре (125 рублей) и Иркутске (179 рублей).

Ранее Роспотребнадзор напомнил россиянам, как выбрать вкусную и безопасную клубнику. Также Лайф приводил советы диетолога, рассказавшего, какое количество ягод можно съесть без последствий.