Украинский посол обвинил немецких политиков в "предательстве"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выступил с обвинением немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлы Швезиг в "предательстве украинского народа" в связи с их "пророссийской" позицией. Подобное заявление он сделал в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

Вайль и Швезиг являются премьер-министрами федеральных земель Нижняя Саксония и Мекленбург — Передняя Померания соответственно. Первый выступал за необоснованность санкций в отношении России, заметив, что они не приносят никакой выгоды.

В то же время коллегу поддержала Швезиг, выступавшая за продолжение сотрудничества Берлина с Москвой.

Посол Украины считает данную позицию политиков "предательством" и называет обоих "пособниками" Кремля, "разрушающими доверие к Германии как к посреднику".