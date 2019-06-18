Трамп раскритиковал New York Times за статью о кибератаках США на Россию

Разгневанный политик также подчеркнул, что издание должно "в полной мере понести ответственность" за скандальную публикацию.

Глава Белого дома Дональд Трамп осудил газету The New York Times за статью о кибератаках на Россию и потребовал у авторов немедленно раскрыть свои источники. Соответствующее заявление американский лидер сделал в "Твиттере".

При этом он раскритиковал издание за ложь и намекнул, что оно переживает не лучшие времена.

— Они (сотрудники газеты. — Прим. Лайфа) должны немедленно раскрыть свои источники, которые (конечно, если они вообще существуют, в чём я сомневаюсь) являются фальшивкой, — возмутился Трамп.

Разгневанный политик также подчеркнул, что редакция The New York Times должна понести ответственность за скандальную публикацию.

Ранее расследование американской газеты прокомментировали в Минэнерго.

Напомним, газета The New York Times опубликовала статью, в которой со ссылкой на неназванный источник утверждает, что США участили свои кибератаки на энергосистему России.