ГП: Уменьшение в России пиратства на 10% приведёт к увеличению IT-рынка в 2 раза

Российский IT-рынок может увеличиться вдвое, если снизить уровень пиратства в данной сфере на 10%. Об этом сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Егор Мирошник.
Во время российско-китайского круглого стола представитель ведомства привёл данные исследований независимых аналитических агентств.
— Снижение уровня пиратства в России всего на 10% способствовало бы увеличению в среднесрочной перспективе объёма российского IT-рынка почти в два раза. В России наиболее уязвимым является программное обеспечение. Уровень его использования в зависимости от сферы может достигать 60%, — заявил Мирошник.
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