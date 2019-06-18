В Охотском море спасли семью с ребёнком на надувной лодке

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Фото © Pixabay

В Охотском море спасатели сумели помочь семье из трёх человек, которая терпела бедствие на моторной лодке. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент произошёл в районе мыса Чирикова. У моторной лодки отказал мотор, и в итоге семью начало уносить в открытое море.

Через некоторое время после поступления сигнала бедствия спасатели сумели обнаружить лодку и находившихся в ней пассажиров. Все члены семьи в итоге спасены и отправлены в Магадан.

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