В столице 18 июня объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Днём в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами. Столбики термометров поднимутся до 25–27 градусов тепла, по области — до 22–27 градусов. Ночью температура в столичном регионе опустится до 13 градусов, в Подмосковье — до 10 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, порывы которого во время непогоды могут достичь 15 м/с. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст.

В связи с высокой пожароопасностью в Москве во вторник объявлен оранжевый уровень опасности, а из-за грозы — жёлтый.