Двухлетнюю девочку в Хабаровском крае сбило потоком воздуха от поезда

При этом родители девочки были рядом с нею в момент ЧП, однако не приняли мер безопасности.

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку госпитализировали после того, как её сбило потоком воздуха от проходящего рядом поезда. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД РФ по ДФО.

— На перегоне станций Розенгартовка — Лермонтовка машинист грузового поезда применил экстренное торможение во избежание наезда на ребёнка. Потоком воздуха от проходящего поезда с ног сбило двухлетнюю девочку, и она упала на железнодорожные пути, получив серьёзные травмы, — говорится в сообщении управления.

При этом родители девочки были рядом с нею в момент ЧП, однако не приняли мер безопасности.