Герои "Простоквашино" сделают необычную находку около дома в новой серии

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В Сети появилась запись очередного — 16-го — эпизода мультфильма "Возвращение в Простоквашино", который получил название "Мамонт из Простоквашино". Об этом сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

История эпизода, подобно детективному сюжету, развернётся вокруг необычной находки возле дома героев. Нечто похожее на корень попадётся в руки Шарику, пока тот будет вскапывать огород. Археологическая ценность в доме простоквашинцев станет новым объектом споров археблогера Шарика и представителя бизнеса Матроскина, — говорится в сообщении.

При этом каждый из героев пытается извлечь свою выгоду от находки. Даже Дядя Фёдор, который хочет отправить экспонат в город в подарок возлюбленной — девочке Оле.

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