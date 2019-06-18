Начальник Западно-Сибирского управления воздушного транспорта обвинён во взятке

Начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта грозит шесть лет лишения свободы за взятки. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

— Он обвиняется в том, что, занимая вышеуказанную должность, получил взятки в значительном размере — в сумме 120 000 рублей — от подчинённого работника, а также от одного из эксплуатантов воздушных судов, — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по двум частям одной статьи — ч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки и получение взятки в значительном размере). Максимальное наказание в общей сложности до шести лет лишения свободы.