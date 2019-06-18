Полиция раскрыла похищение икон XIX — начала XX века из подмосковной церкви

Сообщается, что четверо злоумышленников совершили кражу в ночь с 29 на 30 января, вскрыв храмовый замок и отключив сигнализацию.

Полицейские раскрыли похищение икон из церкви подмосковного села Кривцы, произошедшее в январе 2019 года. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сотрудники МВД России раскрыли "дерзкое и резонансное" преступление — кражу икон XIX и начала XX века, совершённое в ночь с 29 на 30 января.

— Установлено, что четверо злоумышленников, вскрыв замок входной двери и отключив сигнализацию, проникли в православный храм, расположенный в селе Кривцы Раменского района Подмосковья. Повредив резные колонны XVIII века, они выломали из иконостаса икону "Троица Новозаветная" и образ Божией Матери "Смоленская", в честь которого в 1708 году князем Волконским был возведён этот храм, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что злоумышленники похитили иконы "Спас Вседержитель" "Богоматерь Страстная", преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Феодора Стратилата, святителя Спиридона Тримифунтского и семи отроков Эфесских.