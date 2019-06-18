В новосибирском аэропорту рейс в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Туристов не устроил сам лайнер, у которого перед стартом произошёл сбой в работе двигателей.

Чартерный рейс авиакомпании AzurAir из Новосибирска в Паттайю задержали на полтора часа из-за недовольства пассажиров. Об этом РИА "Новости" рассказала официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Вылет рейса должен был состояться в 22:00, однако лайнер Boeing-757 покинул аэропорт Толмачёво лишь в 23:47. Пассажиры были недовольны тем, что перед стартом система показала сбой в работе двигателей. Часть пассажиров не захотела лететь на данном лайнере.

— Пятнадцать человек лететь отказались. Произошла задержка вылета на один час 20 минут из-за того, что их надо было снять с рейса и вернуть багаж, — заявила собеседница агентства.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.