Врача в Якутии обвинили в смерти пациента

Хирург в Мегино-Кангаласском районе Якутии обвиняется во врачебной ошибке, повлекшей за собой смерть пациента. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, обвиняемый не учёл анатомических особенностей сердца пациентки ввиду его увеличенного размера и без проведения определённых процедур, грубо нарушая должностную инструкцию, произвёл медицинскую манипуляцию.

— В результате в связи с увеличенным размером сердца пациентки им иглой задета сердечная сорочка и левая коронарная артерия женщины, что повлекло за собой её смерть, — говорится в сообщении.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.