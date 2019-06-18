Суд взыскал с кемеровчанки незаконно полученные 400 тысяч рублей маткапитала

Кузбасский суд взыскал с жительницы Кемерова незаконно полученный ею материнский капитал. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве установили, что местной жительнице выдали 400 тысяч маткапитала на улучшение жилищных условий. Затем кемеровчанка заключила договор займа с кредитным потребительским кооперативом, приобретая жилой дом.

Однако выяснилось, что дом непригоден для жилья. В нём не было входных дверей, частично пола, окна разбиты, потолок провисал, а одна стена и вовсе гнила.

Сама местная жительница позже призналась, что не планировала жить в этом доме. Она хотела оформить фиктивные документы, чтобы получить материнский капитал, из которого 100 тысяч она забрала себе, израсходовав на личные нужды, а остальное отдала кооперативу.

— В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в апреле 2019 года в суд с требованием взыскать с женщины в доход Российской Федерации 400 тысяч рублей. Центральный районный суд г. Кемерово в июне 2019 года полностью удовлетворил требования прокурора, — говорится в сообщении.

В отношении женщины возбудили уголовное дело за мошенничество при получении выплат, совершённое группой лиц по предварительному сговору.