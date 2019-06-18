Путин назвал создание надёжной системы безопасности общей целью всех стран

Глава государства отметил насыщенную повестку дня Десятой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Башкортостана.

Создание надёжной, гибкой, неделимой и равной системы безопасности является общей целью всех стран мира. Об этом говорится в приветственном письме президента России Владимира Путина участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая открылась в Уфе.

— Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели — созданию надёжной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне, — зачитал послание главы государства секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Российский лидер добавил, что форум за последние десять лет в полной мере доказал свою эффективность и востребованность. По словам главы государства, дискуссии, проходящие на таком высоком уровне, дают возможность обменяться наработанным опытом, оперативной, а также аналитической информацией.

Отдельно Путин отметил насыщенную повестку дня встречи, в которую вошли проблемы, требующие совместных решений. Речь, в частности, идёт о борьбе с гибридными и террористическим угрозами, а также преодолении вооружённых и гуманитарных катастроф.