Стали известны главные темы переговоров Си Цзиньпина и Ким Чен Ына

Главными темами встречи председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына станут двусторонние отношения и ситуация на Корейском полуострове. Об этом сообщил глава отдела международных связей ЦК КПК Сун Тао.

С государственным визитом Си Цзиньпин посетит КНДР 20–21 июня — впервые за 14 лет.

— Визит приурочен к 70-й годовщине с момента установления дипломатических отношений двух стран и имеет большое значение для отношений государств в будущем, — рассказал Сун Тао.

По его словам, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын также подведут итоги развития двусторонних отношений за последние 70 лет и наметят новые направления.