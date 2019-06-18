Каждый десятый брак в Москве в прошлом году был заключён с иностранцем

Из-за растущего числа желающих оформить отношения с гражданами другой страны в столице открывают новые загсы.

Около 10% от общего количества браков, которые оформлены в Москве в 2018 году, были заключены между жителями столицы и иностранцами. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

При этом число желающих официально вступить в отношения с гражданином другой страны становится всё больше. Власти Москвы открыли ещё три загса, которые смогут оформить международные браки.

— Для иностранцев и их вторых половинок свои двери открывают ещё три загса — Мещанский, Медведковский и Гагаринский отделы ЗАГС, — рассказала Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы.

Также услугу по заключению браков с иностранцами в Москве продолжают оказывать Дворец бракосочетания № 4 и Шипиловский отдел ЗАГС.

Вместе с растущим числом желающих создать семью в стране снижается количество разводов. Ранее Лайф рассказывал, что по сравнению с предыдущим годом пар, которые решились развестись, стало меньше на 3,7%.