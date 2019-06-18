В "Роскачестве" выбрали 10 лучших смартфонов 2019 года

Каждый гаджет проверили на соответствие 231 параметру. Например, на качество фото- и видеосъёмки, чистоту звука и прочность.

"Роскачество" совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний обновило рейтинг 10 лучших смартфонов. Тройка лидеров, как и в прошлом году, состоит из телефонов марки Samsung. Это телефоны Samsung Galaxy S10+, Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 9. Об этом сообщается на сайте "Роскачества".

Каждый гаджет из рейтинга проверили на соответствие 231 параметру. Особое внимание в своём исследовании эксперты уделили качеству фото- и видеосъёмки, качеству звука, прочности устройства и его производительности.

Отличия нередко составляли долю сотых. Как уверяют эксперты, одно устройство может находиться в топе, а другое — отставать от тройки лучших на 30 позиций, но из-за этого сбрасывать со счетов аппарат не стоит.

В топ-10 также вошли новинки от Huawei: P30 и P30 Pro, iPhone XS Max и iPhone XS и модели от Samsung: Galaxy S10e, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S9.

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