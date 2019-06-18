Нарышкин назвал анахронизмом монополию доллара в экономике

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин считает американский доллар анахронизмом современной мировой экономики.

— На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм, — сказал Нарышкин на международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности.

По словам главы СВР, постепенно национальная валюта Соединённых Штатов "приобретает токсичный характер".

Нарышкин считает, что её использование сопряжено с рисками. Они заставляют всё больше государств задуматься о поиске иных инструментов для расчётов.

Как сообщал Лайф, в начале июня 2019 года в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин заявил о падении доверия к доллару в мире.