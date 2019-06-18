Суд арестовал 15 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

В Пензе суд арестовал 15 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек и четверо пострадали. Об этом со ссылкой на представителя Первомайского районного суда сообщает ТАСС.

Как рассказала собеседница агентства, арестованные будут находиться под стражей по меньшей мере два месяца.

Как ранее писал Лайф, вечером 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка. В результате один человек погиб, четверо пострадали. Делом занялся центральный аппарат Следственного комитета России. Вечером 17 июня глава региона сообщил о стабилизации ситуации в населённом пункте, по данным властей все цыгане добровольно покинули село.