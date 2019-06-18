Нарколог рассказал об опасности алкогольных коктейлей в жару

Употребление прохладительных алкогольных коктейлей в жаркую погоду увеличивает риск теплового удара, рассказал психиатр-нарколог Евгений Брюн агентству "Москва".

— Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Содержащийся в них спирт обладает токсическим действием, изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже, и нарушает терморегуляцию, — заявил главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы.

По словам эксперта, после употребления коктейля в жару состояние ненадолго улучшается, однако вскоре человеку становится ещё дурнее, он чувствует себя слабо и вяло.

Брюн отметил, что в такой ситуации риск теплового удара будет выше из-за отсутствия чётких сигналов от организма о состоянии терморегуляции тела.

Как ранее сообщал Лайф, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в жару пить больше чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов и витаминизированных напитков.