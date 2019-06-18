В России предложили изымать землю за мусор и нескошенную траву

Забирать участки будут в том случае, если через полгода после предписания владелец не устранит замечания.

В Минэкономразвития России предложили изымать землю у граждан, которые систематически не соблюдают требования пожарной безопасности. Речь идёт, например, о нескошенной траве или накопившемся мусоре. Соответствующие поправки, внесённые в Гражданский кодекс РФ, были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новый законопроект может коснуться владельцев всех категорий участков: собственников, арендаторов и тех, у кого есть право на бессрочное пользование или пожизненное наследие участка. Исключение составят те, кто взял землю в ипотеку или проходит процедуру банкротства.

Забирать землю предлагается в том случае, если нарушения требований пожарной безопасности не будут устранены в течение полугода со дня предписания, а участок тем временем будет использоваться.

Список нарушений, за которые могут изъять участок, будет прописан в специальном акте правительства. Сейчас в поправках указаны следующие примеры: накопление мусора, сжигание пожнивных остатков (корни, нижние части стеблей, опавшие листья, то есть остатки от жатвы на полях), а также зарастание земли сорными растениями.

Как пояснили разработчики проекта, такие меры были введены в связи с тем, что нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках нередко становится причиной возникновения пожаров.

Напомним, что этой весной в Забайкальском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. От природных пожаров пострадало по меньшей мере 14 населённых пунктов. Врио губернатора региона Александр Осипов заявил, что вероятными причинами пожаров в регионе стали горевшие мусор и порубочные материалы, принадлежавшие местным жителям.