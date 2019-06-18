Избитый исполнительный директор Фонда кино рассказал Лайфу о своём состоянии

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал Лайфу, как себя чувствует после нападения. Он пояснил, что после избиения у него выбиты зубы и разбито лицо.

— Неважно себя чувствую. Мягкие ткани, лицо — всё разбито. Зубы выбиты, — рассказывает Тельнов Лайфу.

Он пояснил, что неизвестный человек дважды ударил его, затем сбил с ног, сфотографировал, а после скрылся.

Ранее Тельнов отмечал, что у него ничего не украли, поэтому он уверен, что целью было не ограбление.