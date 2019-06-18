Путин: Работа волонтёров в поисковых отрядах достойна глубокого уважения

Благодаря настойчивости добровольцев удалось спасти тысячи человеческих жизней, отмечает глава государства.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что волонтёры по зову души и сердца занимаются серьёзным и очень нужным делом и независимо от времени суток и погодных условий отправляются на поиски пропавших людей.

— Благодаря вашей настойчивости, стремлению творить добро спасены тысячи человеческих жизней, в том числе детских. Столь ответственная и в высшей степени востребованная работа достойна самого глубокого уважения и признательности, — говорится в приветственной телеграмме.

Отдельно глава государства отметил важность развития поисково-спасательного движения в России, укрепления взаимодействия добровольцев с правоохранительными ведомствами и бизнес-структурами.