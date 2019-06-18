Зеленский прибыл в Берлин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в столицу ФРГ Берлин. Об этом сообщила пресс-служба администрации украинского лидера.

Как уточняется, в Берлине Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, немецкими политиками и представителями бизнеса.

— Среди европейских стран Германия занимает первое место по объёму торговли с Украиной и четвёртое место по объёму инвестиций в нашу экономику. Зеленский будет говорить с Ангелой Меркель не только о прекращении войны, но и о новых экономических перспективах, — рассказали в пресс-службе АП.

Напомним, в понедельник, 17 июня, украинский лидер встретился в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее Лайф сообщал, что в интервью немецкой газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости расширения санкций против России.