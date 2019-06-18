Приквел "Голодных игр" выйдет в мае 2020 года

Сюжет развернётся за 64 года до событий оригинальной трилогии и расскажет о создании жестокого соревнования.

Американская писательница Сьюзен Коллинз, написавшая фантастическую постапокалиптическую подростковую трилогию "Голодные игры", выпустит предысторию. Об этом сообщает агентство Associated Press.

У романа пока нет названия, однако известно, что приквел расскажет о событиях, которые развернутся за 64 года до событий оригинальной серии "Голодных игр". Таким образом, поклонники трилогии, увы, не столкнутся на страницах новой книги с полюбившимися героями.

Однако фанатов ждут не менее увлекательные события периода Тёмных дней: неудавшегося восстания жителей Панема, которое привело к организации Голодных игр, в которых 24 подростка из 12 дистриктов страны сражаются не на жизнь, а на смерть. Тогда дистрикт 13 возглавил мятеж против Капитолия, но в итоге власть столицы укрепилась на ближайшие семь десятилетий.

— С помощью этой книги я хочу исследовать состояние человеческой природы: кто мы и что мы чувствуем, что требуется для нашего выживания, — пояснила писательница. — Период восстановления через 10 лет после войны, называемый Тёмными днями, когда государство Панем пытается вновь встать на ноги, даёт героям плодородную почву для поиска ответов на эти вопросы.

Предварительная дата выхода романа — 19 мая 2020 года.

Отметим, что ещё не выпущенным романом заинтересовалась американская медиакомпания Lionsgate, которая занималась производством четырёх фильмов, снятых по книгам Сьюзан Коллинз, передаёт Variety. По словам председателя группы Lionsgate Motion Picture Group Джо Дрэйка, в компании "с нетерпением ждут как выхода следующей книги, так и продолжения тесного сотрудничества".