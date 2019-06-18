Мошенники придумали новые способы автоподстав

Однако это не значит, что преступников нельзя вычислить и привлечь к ответственности. Каждый способ обмана "тянет" на статью УК РФ.

Замки на колёсах, скрученные регистрационные номера и непонятно откуда взявшиеся парковочные сторожа — мошенники придумали новые уловки для "развода" автомобилистов на деньги. Об этом сообщил "АиФ" со ссылкой на ведущего юриста Европейской юридической службы Олега Черкасова.

Если обнаружите, что на одно из колёс надет замок — кодовый или амбарный, то, скорее всего, под дворником будет записка с требованием перевести деньги на чужой номер телефона. Разумеется, поддаваться не стоит, лучше обратиться в полицию. Эта автоподстава тянет на статью УК РФ "Вымогательство". Камеры наружного наблюдения есть практически повсюду, поэтому правоохранителям не составит труда вычислить мошенника.

Следующая "новинка" от мошенников — человек, который обещает за небольшую плату проследить, чтобы с вашей машиной ничего не случилось на парковке. Те, кто отказывается от "услуги", находят свои машины поцарапанными или с проколотыми шинами.

По мнению юриста, надо сначала сфотографировать мошенника, а потом отказать ему. Тогда можно снова обратиться в полицию и написать заявление об умышленном повреждении имущества.

Автомобилисты могут напороться на мошенников даже в автосервисе. Например, им могут заменить купленные шины на чужие — худшего качества. Эти действия уже подходят под статью "Мошенничество". Чтобы доказать свою правоту, стоит сохранить документы, подтверждающие приобретение покрышек, и найти свидетелей установки на ваше авто чужих шин.

Ранее Лайф также предупреждал о способах обмана в интернет-магазинах и мессенджерах.