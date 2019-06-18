Умер актёр из фильма "Амели"

Актёр Морис Бенишу, известный по фильму "Амели", скончался во Франции в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Le Figaro.

По данным издания, смерть наступила в ночь на 15 июня. Причина и подробности не сообщаются. Прощание с актёром состоится сегодня, 18 июня. Его похоронят недалеко от города Лонпон-сюр-Орж на кладбище Пер-Лашез.

Бенишу известен также по таким фильмам, как "Джек и Джилл: любовь на чемоданах", "Париж", "Скрытое", "Код неизвестен", "Время волков".